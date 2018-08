I disegni dei bambini padovani volano nello spazio con il satellite Cheops

A bordo del satellite che esplorerà i pianeti extrasolari, ci saranno i disegni di 45 bambini delle scuole padovane. Sono infatti state presentate le due lastre di titanio decorate con 2700 disegni a tema spazio realizzati dagli scolari di tutta Europa nell’ambito del concorso "Manda il tuo disegno nello spazio con Cheops".

45 creazioni made in Padova

Le piccole opere miniaturizzate e incise sulle lastre in titanio voleranno a bordo del telescopio nel suo viaggio alla scoperta di mondi extrasolari. La competizione, lanciata tre anni fa, è stata coordinata in Italia dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Università di Padova. Tra le 900 proposte italiane, 266 sono state scelte come vincitrici. "Di queste, più di un terzo (92) sono di bambini veneti e 45 provengono da ragazzi della provincia di Padova" afferma la dottoressa Valentina Granata del dipartimento di Fisica e Astronomia dell'ateneo patavino, che ha contribuito a diffondere l’iniziativa nelle scuole a fine 2015.

L'apporto scientifico dell'ateneo

Cheops è stato costruito dall’Esa e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano di Asi e l’apporto scientifico dell’Inaf e dell’Università di Padova. Nell’osservatorio astronomico del capoluogo euganeo è stato ideato il telescopio e seguita la sua costruzione, mentre all’università si sono sviluppati alcuni programmi scientifici per l’uso della sonda. L'università di Berna ha curato l'assemblaggio, la miniaturizzazione e l'incisione dei disegni sulle lastre, ciascuna di18 centimetri di diametro e 24 di altezza.