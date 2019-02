Mafia in Veneto, la Chiesa di Padova si schiera contro la criminalità organizzata

In una nota ufficiale a firma del vescovo Claudio Cipolla la diocesi padovana ribadisce il suo impegno in favore di onestà, trasparenza e impegno nella lotta alla criminalità organizzata in previsione del 21 marzo, giornata nazionale per il ricordo delle vittime di mafia.

Legalità per una società giusta

«Insieme ad altre chiese del territorio, la chiesa di Padova aderisce convintamente all’appello "Il Veneto si ribella al metodo mafioso" di Avviso Pubblico e Corriere del Veneto per impegnarsi contro ogni di tipo di realtà mafiosa e ogni illegalità insinuatasi nelle nostre terre» dichiara la diocesi «Aderendo all’appello intendiamo ribadire con forza il valore della legalità a tutti i livelli, come mezzo indispensabile per raggiungere la costruzione di una società giusta: solo ciò è garanzia che ogni persona, in particolare chi è più fragile, possa veder riconosciuta la propria dignità e i propri diritti, e possa esser messo nelle condizioni di espletare i propri doveri di cittadino, riappropriandosi della propria libertà e del proprio posto nella comunità».

Tutta la società è invitata a collaborare

Un impegno che parte proprio dalla comunità cristiana, che deve essere luogo di educazione alla legalità e alla trasparenza, oltre che di formazione di coscienze che sappiano riconoscere e impegnarsi per il bene comune. L'auspicio della chiesa padovana è che tutti i membri della società possano collaborare attivamente per la giustizia «Per costruire una società libera dalle mafie e da ogni modo di fare e pensare che crei opacità nel vivere comune».

La giornata per le vittime delle mafie

Il 21 marzo Padova ospiterà la giornata nazionale per il ricordo delle vittime di mafia, promossa da Libera, con la presenza di don Luigi Ciotti. Un appuntamento che vede in prima linea la chiesa che anche quest'anno vuole rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita a causa della cieca violenza mafiosa.