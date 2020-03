Stop parziale all'Ufficio passaporti. Il sindacato dona stick igienizzanti ai poliziotti

Dopo la chiusura al pubblico dell'Ufficio immigrazione, anche quello deputato al rilascio dei passaporti subisce alcune modifiche dei suoi orari e metodi di accessibilità. Intanto la Federazione sindacale di polizia ha realizzato alcuni stick igienizzanti per le mani e invita tutti i cittadini a rispettare le normative anticontagio.

Ufficio passaporti

Da lunedì 16 marzo l’attività pomeridiana dell’Ufficio passaporti sarà temporaneamente sospesa fino al 3 aprile. Rimane invece in vigore la prenotazione online delle richieste di passaporti, ma limitatamente alle fasce orarie del mattino ossia dalle 8 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Il sindacato

«I poliziotti si trovano quotidianamente impegnati nelle moltissime attività a loro deputate e dunque purtroppo sono anche maggiormente esposti al rischio di contagio» spiega la segreteria Fsp di Padova «Per far sentire loro la nostra vicinanza da lunedì distribuiremo agli iscritti alcuni stick igienizzanti per le mani. L’iniziativa consentirà di integrare le dotazioni sanitarie individuali che già il Ministero ha provveduto a distribuire a tutti gli agenti. Purtroppo le nostre risorse economiche non ci hanno consentito di estendere come avremmo voluto l'iniziativa a tutti i colleghi della provincia, ma vogliamo dare almeno un piccolo segno di vicinanza e solidarietà». Il sindacato, fermo restando l'impegno necessario degli agenti, invita anche tutti i cittadini a collaborare per il bene comune: «È importante in momenti come questi, in cui i colleghi sono costretti a operare in un clima generale di incertezza e preoccupazione, che i sindacati si impegno per farne valere i diritti ma anche che tutti i padovani aderiscano all'appello delle istituzioni. Vogliamoci bene rimanendo a casa» aggiunge Fsp.