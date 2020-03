Ulss 6 Euganea, l'emergenza Coronavirus costringe alla chiusura di un altro punto prelievi

Dopo il punto prelievi del Centro Servizi "A. Galvan" in via Martiri d'Ungheria 340 a Pontelongo viene temporaneamente chiuso anche quello dell'Ospedale di Schiavonia: a darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che comunica il potenziamento di quelli degli ex Ospedali di Conselve e Montagnana e invita a rivolgersi agli altri punti prelievo pubblici e accreditati presenti nel territorio. L'elenco è disponibile a questo link.

Prenotazioni online

L'Ulss 6 Euganea invita inoltre a utilizzare i sistemi online per prenotare un prelievo: è possibile farlo tramite il servizio Lucky (raggiungibile a questo link) per i Distretti Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese o tramite il Servizio Zero Coda (raggiungibile a questo link) per il Distretto Padova Sud. Con questi due sistemi si riducono i tempi di attesa per effettuare i prelievi: normalmente in meno di dieci minuti è possibile fare accettazione e prelievo, e inoltre il numero di persone presenti al punto prelievo è contenuto, consentendo di rispettare le indicazioni ministeriali sulla distanza di sicurezza.