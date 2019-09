Causa festa del Santo Patrono: chiusura giornaliera per il centro sanitario polifunzionale

Non c'è santo che tenga. O forse sì, almeno in questo caso: chiusura giornaliera per il centro sanitario polifunzionale di Este “causa” festa del Santo Patrono.

La chiusura

Si tratta di Santa Tecla di Iconio, patrona del Comune della Bassa Padovana: il centro sanitario rimarrà dunque chiuso lunedì 23 settembre. A comunicarlo è l'Ulss 6 Euganea.