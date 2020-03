Sanificazione in corso nella sede di Montepaschi: sospetto caso di Coronavirus

L'ala est della sede di Monte dei Paschi di Siena in piazza Turati, nella zona della stazione, resterà chiusa per due giorni per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti dopo la positività al Covid-19 riscontrata in una persona che avrebbe frequentato lo stabile.

La chiusura

La decisione è stata presa dai vertici padovani dell'istituto di credito dopo la notizia del caso di contagio. Per le giornate di mercoledì e giovedì la porzione dello stabile - dove non ha accesso il pubblico poiché vi sono ospitati soltanto uffici amministrativi - resta dunque chiusa e gli interni saranno sanificati a fondo per tornare ad accogliere i dipendenti a partire da venerdì. Sono invece aperte le altre sezioni dell'edificio. Mps non conferma e non smentisce, ma tiene a precisare che tutte le norme di sicurezza nei confronti di dipendenti e clienti sono state attuate fin dall'inizio dell'emergenza: «Per tutti i lavoratori a cui è stato possibile viene applicato il lavoro da casa, mentre chi prosegue le attività in sede viene turnato in modo tale da avere i minori contatti interpersonali possibili. Le filiali in tutta Italia sono aperte al pubblico solo su appuntamento e per i servizi essenziali, sempre con il rispetto delle distanze di sicurezza tra addetti e clienti».