Festa delle forze armate, chiuso al traffico un tratto della strada provinciale: tutte le deviazioni

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“Si informa che per lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa delle forze armate”, domenica 3 novembre nella fascia oraria dalle ore 8 e fino alle ore 12 viene chiusa al traffico la S.P. 46 “Brentana” - via Gramsci nel tratto compreso tra la rotonda intersezione con via Franco e fino alla Piazza Insurrezione a Cadoneghe. Pertanto tutte le corse della linea in oggetto effettueranno la seguente deviazione:

Da Pontevigodarzere verso Cadoneghe via Rigotti: giunti in via Gramsci alla rotatoria si dovrà svoltare a sinistra in via Franco, alla successiva rotatoria si girerà a destra in via Colombo, si proseguirà diritti su via Conche e, al termine della strada, si svolterà a destra per via Augusta fino a raggiungere nuovamente la S.P.46 via Gramsci dove si proseguirà per il normale percorso di linea fino al capolinea in via Rigotti.

Da Cadoneghe via Rigotti verso Pontevigodarzere: percorso inverso.

Fermate sospese: Via Gramsci (civico 32), Piazza Insurrezione, Via Matteotti (civico 35), Cadoneghe (cimitero). Fermate sostitutive: Via Augusta (fermata provvisoria in prossimità dell’uscita laterale del cimitero), Via Colombo (fermata provvisoria all’altezza di Piazza della Repubblica), Via Franco (fermata provvisoria in prossimità della rotatoria via Gramsci/Franco)”.