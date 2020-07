"Messa a norma delle barriere metalliche": 25 giorni di chiusura per il trafficato tratto stradale

Motivo: la "messa a norma delle barriere metalliche presenti in via Friburgo nel tratto sovrappassante la linea ferroviaria commerciale Padova-Interporto". Risultato: chiusura prolungata del tratto stradale di collegamento.

Chiusura

Come si legge nell'ordinanza del Settore Mobilità del Comune di Padova l’esecuzione dei suddetti lavori "e la presenza del cantiere sulla carreggiata, di limitate dimensioni trasversali, è incompatibile con una circolazione stradale regolare e sicura nel suddetto tratto stradale". Per questo motivo viene ordinata la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto stradale di collegamento tra la sommità del cavalcavia A. Grassi e via Friburgo, in direzione Fiera, da lunedì 6 a venerdì 31 luglio.