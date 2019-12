Quattro strade chiuse a Padova, interessato anche Corso Milano: l'elenco completo

Manutenzione, ma non solo: chiusura per quattro vie a Padova. Di seguito l'elenco completo dei lavori e delle strade coinvolte.

Via dei Livello - Corso Milano

Per un intervento di manutenzione alle grondaie dell’immobile sito in via Dei Livello, mercoledì 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 12.30 viene temporaneamente chiusa al traffico veicolare via Dei Livello, con l’impiego di un moviere all’incrocio con corso Milano e con:

istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in corso Milano, tratto secondario compreso tra via Dei Livello ed il tratto principale del corso, per il medesimo periodo;

istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti corso Milano, tratto secondario di cui al precedente punto 2, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano;

istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti corso Milano, tratto secondario di cui al precedente punto 2, giunti all’incrocio con il tratto principale di corso Milano;

sospensione temporanea dell’area pedonale nella piazzetta di corso Milano ubicata in corrispondenza dei civici 81 e 83 e di vicolo Dei Livello, per il medesimo periodo, e la contestuale rimozione delle transenne a protezione della stessa, e la loro ricollocazione alla fine dell’intervento, al fine di consentire il transito dei veicoli in direzione via Dei Livello;

Via degli Zabarella

Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Degli Zabarella (tratto compreso tra via San Biagio e via G. Anghinoni) mercoledì 4 dicembre dalle ore 6.00 alle ore 6.45 con l’impiego di movieri agli incroci Zabarella-Battisti, Battisti-Ponti Romani e Ponti Romani-Anghinoni. Residenti e accesso alle proprietà private potranno avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Degli Zabarella compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via C. Battisti e via G. Anghinoni;

Vicolo Flabanico e via Bosco Rignano

Per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica chiusura temporanea al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 18.30 di vicolo Domenico Flabanico da lunedì 9 a martedì 10 dicembre e di via Bosco Rignano da mercoledì 11 a sabato 14 dicembre. Invariato il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.