Manutenzione a un allacciamento della rete del gas: chiusa al traffico una via del centro

Per un intervento di manutenzione ad un allacciamento della rete del gas viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via dei Tadi - tratto compreso tra via Dietro Duomo e via Concariola - da martedì 14 a mercoledì 15 aprile dalle ore 8 alle ore 18. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via dei Tadi compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Dietro Duomo e via Concariola.

