Dalla maxi-gru alla demolizione di un edificio: doppia chiusura stradale a Padova

Doppia chiusura stradale a Padova nella settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 luglio.

Via Umberto I

Stop al traffico in via Umberto I (tratto compreso tra via A. Memmo e via Rudena) lunedì 20 luglio dalle ore 7 alle ore 19 per il posizionamento di una gru all'interno di un cantiere edile.

Via Melchiorre Gioia

Stop al traffico in via Melchiorre Gioia (tratto prospiciente i numeri civici 4 e 6) da mercoledì 22 a giovedì 23 luglio dalle ore 7 alle ore 19 per consentire la demolizione di un edificio.