Strade chiuse nell'Alta Padovana per la doppia festa di Carnevale: deviazioni per auto e bus

Una per tutto il giorno, l'altra per quattro ore: piazze chiuse nell'Alta Padovana per la doppia festa di Carnevale.

Carnevale

A darne notizia è Busitalia Veneto, annunciando le deviazioni che interesseranno la linea Trebaseleghe-Borgoricco-Padova: "Si informa che per l’intera giornata di sabato 22 febbraio verrà interdetta al traffico piazza San Pio X a Piombino Dese, pertanto le corse dell’autolinea in oggetto effettueranno il percorso mercatale con fermata sospesa Piombino Dese e fermata sostitutiva Fiaschetteria (via Marconi vicino al laboratorio di Analisi Selab). Si informa inoltre che sabato 22 febbraio dalle ore 14 alle ore 18 verrà interdetta al traffico piazza Marconi a Trebaseleghe: le corse dell’autolinea in oggetto effettueranno capolinea lungo la Strada Regionel 245 nella fermata sostitutiva ex Cinema"