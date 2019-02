Trasporto pubblico, cambio di tragitto causa chiusura di un importante ponte

Disagi in vista. E non solo per chi si muove in macchina: a causa della chiusura temporanea del “Ponte della Riviera” a Casalserugo, infatti, una corsa extraurbana degli autobus di linea sarà costretta a cambiare tragitto.

La corsa

Si tratta della linea Padova-Brusadure-Polverara, e il provvedimento partirà dalle ore 8 di lunedì 18 febbraio fino al termine dei lavori sul ponte. Queste le fermate momentaneamente sospese:

- Bivio Brusadure

- Via Riviera Chiusure

- Ponte Roncajette

- Bivio Scardola