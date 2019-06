Lavori di manutenzione straordinaria: ponte nella Bassa chiuso per 17 giorni

17 giorni di lavori. Con le conseguenti modifiche alla viabilità: deviazioni in corso causa chiusura del ponte ferroviario.

Le modifiche

Lo comunica Busitalia Veneto, che annuncia il cambio di percorso per le autolinee Este - Badia, Lendinara - Vighizzolo - Este ed Este - Vighizzolo: "Si informa che a causa di lavori di manutenzione straordinaria al ponte ferroviario lungo la Sp 91 Monceniga in via Manfredini nel comune di Este, da giovedì 20 giugno a domenica 7 luglio le corse dell’autolinee in oggetto effettueranno percorso in deviazione. Fermate sospese: Manfredini S.P. 91, Peagnola. Fermate sostitutive: Manfredini S.P. 10, Palugana. Fermata sostitutiva per le corse da Vighizzolo: fermata provvisoria lato opposto della rotatoria con direzione Ponso".