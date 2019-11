Chiusa per tre giorni: stop alle attività nell'importante sede distrettuale dell'Ulss 6 Euganea

Stop di tre giorni per tutte le attività causa lavori di sistemazione dell'immobile in cui è ospitata: chiusura temporanea imminente per l'importante sede distrettuale.

La chiusura

A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea: “Nei giorni 13, 14 e 15 novembre la sede distrettuale di Noventa Padovana in via Roma 18 non sarà operativa per lavori di sistemazione dell'immobile. Ci scusiamo per l'eventuale disagio”.