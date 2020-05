Acegas Aps: chiusura degli sportelli in vista della festività del 2 giugno

AcegasAps informa che in occasione della festa della Repubblica, gli sportelli dedicati a gas ed energia elettrica a libero mercato (EstEnergy) in passaggio Saggin 3 a Padova e in via Valerio 47/A a Piove di Sacco resteranno chiusi nei giorni 1 e 2 giugno, riprendendo il servizio da mercoledì 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tari

Stesso discorso per quanto riguarda gli sportelli dedicati al servizio idrico (AcegasApsAmga) in passaggio Saggin, 3 a Padova e in via Valerio, 47/A a Piove di Sacco resteranno chiusi nei giorni 1 e 2 giugno e riprendendo il servizio da mercoledì 3. Allo stesso modo anche lo sportello TARI di via Corrado 1 resterà chiuso l’1 e il 2 giugno.