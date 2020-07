Ulss 6 Euganea, quasi due mesi di chiusura per uno sportello amministrativo distrettuale

Riceviamo dall'Ulss 6 Euganea e pubblichiamo:

"Lo sportello amministrativo di via Don Schiavon 2 ad Albignasego rimane chiuso dal 13 luglio al 7 settembre. Rivolgersi alla sede di via Piovese 74. Per contatti e orari consultare la pagina dedicata agli Sportelli Amministrativi Distrettuali, disponibile a questo link".