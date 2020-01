Necessari e inderogabili: chiuso per lavori il cavalcaferrovia dell'importante strada provinciale

Fino a data da destinarsi: a causa di lavori stradali programmati il cavalcaferrovia lungo la S.P. 2 “Romana” rimarrà chiuso da mercoledì 8 gennaio e fino al termine degli stessi.

La chiusura

A darne notizia è Busitalia Veneto, che aggiunge: "Le corse delle linee A - AT - ATL e TL effettueranno la seguente deviazione. Da Padova:

dopo aver effettuato la fermata denominata 'Romana Aponense angolo Castelfranco F.T.' alla seconda rotatoria si svolterà a sinistra in via Latisana si proseguirà su via S. Maria d’Abano la si percorrerà tutta e allo stop si svolterà a destra in via Roveri. Si proseguirà fino alla rotatoria dove si svolterà a destra in S.P. 2. Giunti alla grande rotatoria si prenderà la terza uscita e si riprenderà il normale percorso di linea.

Da Abano: percorso inverso. Fermate sospese: Romana Aponense fr. 162, Giusti 4. Fermata sostitutiva: Romana Aponense angolo Castelfranco F.T.".