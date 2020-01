Quasi tre mesi di chiusura per la strada nell'Alta: deviazioni obbligatorie per auto e bus

Quasi tre mesi di stop: a causa di lavori stradali l’ultimo tratto di via S. Antonio (tra via delle Badesse e via Desman) a Borgoricco verrà chiuso al traffico da martedì 7 gennaio fino al 31 marzo 2020.

La chiusura

A darne notizia è Busitalia Veneto, che specifica: “Le corse delle autolinee Padova - San Michele - Borgoricco, Padova - Fiumicello - San Michele - Borgoricco e Zeminiana - Camposampiero dovranno effettuare il seguente percorso di deviazione:

Zeminiana - Camposampiero. Da Zeminiana: giunti in via Sant’Antonio si svolterà a destra in via delle Badesse, si proseguirà fino allo stop dove si svolterà a sinistra in via Olmo. Al successivo stop si svolterà a sinistra per riprendere il normale percorso di linea. Da Camposampiero: percorso inverso

Padova - S. Michele - Borgoricco e Padova - Fiumicello - S. Michele - Borgoricco. Da Padova:

Giunti in via Sant’Antonio si svolterà a destra in via delle Badesse, si proseguirà fino allo stop dove si svolterà a sinistra in via Olmo. Al successivo stop si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. Da Borgoricco: percorso inverso

Fermata sospesa: S. Michele delle Badesse. Fermata sostitutiva: Via S. Antonio civ. 5 (Fermata provvisoria)".