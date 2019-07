Un mese e mezzo di stop al traffico per la realizzazione della nuova rotonda: le modifiche alla viabilità

In piena estate, per evitare gravi ripercussioni: il Comune di Selvazzano Dentro informa della "chiusura totale al traffico da lunedì 15 luglio a sabato 31 agosto dell’incrocio tra le vie Pelosa, Don Bosco e Manzoni" a Caselle.

La chiusura

Ad annunciarlo è Enoch Soranzo in un video in cui spiega l'entità dei lavori e le vie interessate. Con tanto di spostamento del capolinea dell'autobus numero 10 "in Via Ceresina, davanti al fabbricato n. 15/b mediante creazione di corsia preferenziale. Sarà istituito divieto permanente di parcheggio ambo i lati della stessa via, per permettere il doppio senso di marcia ai mezzi di Busitalia, mantenendo inalterati tutti i sensi di marcia esistenti (il tutto da via Pelosa sino alla prima rotatoria, verso nord di via Ceresina)".