Svincolo della tangenziale chiuso per tre giorni: ecco quando non si potrà transitare

Nuova tripla chiusura stradale a Padova, coinvolto anche uno svincolo della tangenziale. Di seguito l'elenco degli interventi.

Via Concariola

Per provvedere alla riparazione di una perdita dalla tubazione dell’acquedotto verrà chiusa al traffico via Concariola giovedì 12 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Concariola compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Del Vescovado e via Dei Tadi.

Via Porciglia

per lavori verrà chiusa al traffico via Porciglia lunedì 16 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 15.30. Vengono altresì disposte:

La sospensione temporanea dell’area pedonale denominata “Borgo Altinate”, per il medesimo periodo, limitatamente alle seguenti vie: via Altinate, tratto compreso tra Via San Gaetano e via C. Cassan; via Carlo Cassan;

L’istituzione temporanee del senso unico alternato, regolamentato da movieri, per il medesimo periodo, nelle seguenti vie: via Altinate, tratto compreso tra via San Gaetano e via C. Cassan; via Carlo Cassan.

Svincolo 9 della tangenziale

Per provvedere alla sistemazione di un giunto stradale nella corsia sud dello svincolo 9 della tangenziale, sovrappassante il raccordo autostradale della A13 viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare dello svincolo uscita n.9 - corso Primo Maggio su collegamento tra S.R. 47 e raccordo autostradale A13 Padova Sud-Padova da lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 6.