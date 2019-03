Strade chiuse in centro storico, cantieri fino ad aprile: ecco dove non si passa

I lavori si svolgeranno complessivamente dal 18 marzo al 5 aprile e prevederanno anche alcune variazioni alla viabilità delle strade limitrofe a quelle interessate dai lavori.

Via Leoni - via da Piazzola

La zona dove si concentrerà il maggior numero di cantieri è quella tra via Carlo Leoni e via Rolando da Piazzola dove sarà rifatta la pavimentazione. Via Leoni sarà chiusa per una settimana, dal 18 al 25 marzo, nel tratto fra i civici 3 e 14 e ancora dal 25 marzo al 5 aprile nel tratto fra i civici 30 e 40. Via Rolando da Piazzola sarà invece chiusa da mercoledì 20 a mercoledì 27 marzo. In questo stesso periodo di tempo il senso unico di via Sant'Agnese viene invertito, con nuova direzione di marcia da via Dante e via da Piazzola.

Via Rudena

Rifacimento della pavimentazione anche in zona Santo, con via Rudena chiusa al traffico dal 18 al 30 marzo fra il civico 3 e riviera Businello.