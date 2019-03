Giornata per le vittime di mafia, il corteo blocca le strade del centro: tutte le chiusure

Per tutta la mattina fino al primo pomeriggio di giovedì 21 marzo il Comune ha previsto la chiusura temporanea del traffico in una serie di strade della città per consentire il passaggio del corteo per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che partirà da piazzale Boschetti per giungere, attraversando il centro storico, in Prato.

Strade chiuse: alla partenza e lungo il percorso

Dalle 7 alle 9.30 sarà chiuso il traffico in via Trieste (tra via Gozzi e corso del Popolo) e in via Diego Valeri per consentire l'assembramento dei partecipanti e la partenza del corteo. A seguire, indicativamente dalle 9 alle 11, verranno chiuse le strade solo per il tempo necessario al passaggio della manifestazione in corso e piazza Garibaldi, via e piazza Cavour, via VIII Febbraio, via Roma, riviera Tito Livio (dal ponte delle Torricelle a piazzetta Palatucci), riviera Businello, via Belludi e Prato della Valle. Fino alle 14 sarà poi chiuso l'anello pattinabile in Prato.

Stop al traffico in zona Prato

Resterà invece chiusa al traffico veicolare l'area attorno all'arrivo del corteo. Dalle 9 alle 14 non si potrà transitare in Prato della Valle (a eccezione del tram), via Briosco, via Belludi, via Cavazzana, via Umberto I (tra via Memmo e Prato), via Cavalletto (tra via Cadorna e corso Vittorio Emanuele II), via Cinquantottesimo Fanteria, via Carducci, vicolo Cigolo.

Divieti di sosta

Oltre al divieto di transito vige anche il divieto di sosta con rimozione. Il divieto vale dalle 7 alle 14 in tutte le vie attorno a Prato della Valle sopraindicate. Divieto di sosta anche in piazzale Boschetti (da mezzanotte alle 10), nel piazzale Centenario del Club Ignoranti (dalle 7 alle 14), in via Valeri e piazza Garibaldi (dalle 7 alle 10) e in riviera Tito Livio (dal ponte delle Torricelle a piazzetta Palatucci) dalle 7 alle 11.

Sensi unici modificati

Alcuni sensi unici potranno essere invertiti o modificati, in particolare quello di via Memmo ( tra via Umberto I e via Acquette) dalle 9 alle 14. In via Briosco e via Giovanni Maria Falconetto sempre dalle 9 alle 14 sarà invece istituito un senso unico alternato “a vista”.