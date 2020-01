Chiusura diurna alternata per gli svincoli di entrata e uscita della tangenziale: l'annuncio

Per necessari lavori di rifacimento della pavimentazione da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio dalle ore 9 alle ore 17 verranno chiusi alternativamente gli svincoli di entrata e di uscita della tangenziale di Limena sia per il traffico diretto a Bassano che per quello diretto a Padova