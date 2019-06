Svincolo autostradale chiuso per interventi di manutenzione dell'aiuola spartitraffico

Concessioni Autostradali Venete Spa informa che nella notte di sabato 29 giugno, per interventi di manutenzione nell’aiuola spartitraffico tra Padova Est e il bivio A4-A57, verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 immette in A4 direzione Trieste e la parzializzazione con presenza di cantieri delle carreggiate est e ovest del tratto interessato dai lavori.

Le chiusure

In particolare, dalle ore 21 di sabato 29 giugno alle ore 6 di domenica 30 verrà chiuso lo svincolo che dalla carreggiata nord della A13 (provenienza Bologna) immette in carreggiata est (direzione Trieste) della A4, con il traffico verso Trieste e Venezia deviato alla stazione autostradale di Padova est. In A4 inoltre, in entrambe le carreggiate (direzioni Trieste e Milano) tra Padova est e il Bivio A4/A57 verrà effettuata la “parzializzazione” delle carreggiate, con chiusura di una o due corsie di marcia per consentire lo svolgimento dei lavori. In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alle chiusure previste e alle modifiche della viabilità, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona e tramite i canali informativi della società e InfoViaggiando.