"Analisi delle facciate di Palazzo Manzoni": doppia chiusura stradale, le vie interessate

In tutta sicurezza: doppia chiusura stradale venerdì 2 agosto per consentire delle analisi approfondite su un importante palazzo del centro di Padova.

Palazzo Manzoni

A darne notizia è il Comune di Padova: "Per analisi delle facciate di Palazzo Manzoni - sito in via Marsala angolo via Degli Obizzi - vengono chiuse temporaneamente al traffico veicolare venerdì 2 agosto (per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) via Marsala nel tratto compreso tra il numero civico 44 e via Degli Obizzi dalle ore 8 alle ore 12 e via Degli Obizzi nel tratto compreso tra via Marsala ed il numero civico 29 dalle ore 13 alle ore 18. Vieen inoltre disposta l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Degli Obizzi nel tratto compreso tra via S. Martino e Solferino e via Marsala, con questa nuova direzione di marcia per il periodo di chiusura di via Marsala. I suddetti provvedimenti non hanno effetto per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.

Via Patriarcato

Per trasloco viene inoltre chiusa temporaneamente al traffico veicolare via Patriarcato (nel tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia) martedì 6 agosto dalle ore 13.30 alle ore 18. Il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Patriarcato compreso tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Frigimelica e via Accademia.