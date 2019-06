Chiusura al traffico causa grande festa in paese: viabilità modificata per auto e bus

La "notte" più attesa val bene una chiusura temporanea: stop al traffico in via Gramsci a Cadoneghe venerdì 28 giugno per garantire il regolare svolgimento della "Green Night".

Le modifiche

Il che vuol dire deviazioni per le auto, ma anche per la linea urbana 4 degli autobus. Ad annunciarlo è proprio Busitalia Veneto: "Si informa che per lo svolgimento di una manifestazione denominata “Green Night Festival” a Cadoneghe, venerdì 28 giugno 2019 nella fascia oraria dalle ore 15.30 e fino al termine del servizio viene chiusa al traffico la Strada Provinciale 46 "Brentana" via Gramsci nel tratto compreso tra l’intersezione “alla Castagnara” e l’intersezione Matteotti/Codotto-Maronese a Cadoneghe. Pertanto tutte le corse della linea in oggetto effettueranno percorso in deviazione. Fermate sospese: Via Gramsci (civico 120-175), Via Gramsci (civico 72-121), Via Gramsci (civico 32-53), Piazza Insurrezione, Via Matteotti (civico 24-35), Cadoneghe (cimitero). Fermate sostitutive: Via Augusta (fermata provvisoria in prossimità dell’uscita laterale del cimitero), Via Colombo (fermata provvisoria vicino alle Poste), Via Colombo (fermata provvisoria in prossimità dell’incrocio con via Franco).