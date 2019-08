Disagi serali causa lavori di asfaltatura: chiude al traffico l'importante ponte sul Brenta

La strada si allungherà di parecchio per chi lo utilizzava per "tagliare". Ma i disagi saranno solo serali e notturni: chiusura necessaria per il ponte sul fiume Brenta.

I lavori

Ad annunciarlo è il Comune di Limena: "Si informa che la Provincia di Padova deve eseguire i lavori di rifacimento del tappeto bitumato del ponte sul fiume Brenta e pertanto ha disposto la chiusura totale in orario notturno dalle ore 21 alle ore 6 a partire dal 5 e fino al 9 agosto"