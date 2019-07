Posa di una condotta idrica sulla trafficata strada provinciale: deviazioni per auto e bus

Con relative conseguenze per la viabilità: la chiusura per lavori di una tratto della Strada Provinciale 92 "Conselvana" ad Anguillara Veneta costringerà auto e bus a deviare il proprio percorso.

Le deviazioni

Per quanto riguarda i bus l'autolinea interessata è la Padova - Bagnoli - Agna - Anguillara. A comunicarlo è Busitalia Veneto: "Si informa che a causa di lavori di posa di una condotta idrica da giovedì 4 luglio e fino al termine degli stessi verrà chiuso al traffico un tratto della Sp 92 ad Anguillara Veneta (Ord. Comune della Provincia di Padova prot. N°41205 del 28.06.2019). Pertanto le corse dell’Autolinea in oggetto dovranno effettuare percorso in deviazione.

Padova - Bagnoli - Anguillara : le corse giunte in via del Santo (S.P. 92) dopo aver effettuato la fermata denominata “Anguillara zona industriale” svolteranno a destra in via Tabacchificio ed effettueranno il capolinea provvisorio. Le corse che effettueranno la partenza dal capolinea provvisorio dovranno attendere 2 minuti. Fermate sospese: Ponte Tajo, Anguillara Rampa. Fermata sostitutiva: fermata provvisoria in via Tabacchificio

: le corse giunte in via del Santo (S.P. 92) dopo aver effettuato la fermata denominata “Anguillara zona industriale” svolteranno a destra in via Tabacchificio ed effettueranno il capolinea provvisorio. Le corse che effettueranno la partenza dal capolinea provvisorio dovranno attendere 2 minuti. Fermate sospese: Ponte Tajo, Anguillara Rampa. Fermata sostitutiva: fermata provvisoria in via Tabacchificio Padova - Bagnoli - Agna - Anguillara: le corse giunte al centro di Bagnoli dovranno svoltare a sinistra in direzione Agna seguiranno il percorso di linea fino al capolinea di Agna poi proseguiranno in direzione Anguillara dove effettueranno il normale capolinea. Da Anguillara: percorso inverso. Fermate sospese: Bagnoli mura., Bivio Vittorio Emanuele II, Anguillara Z.I, Ponte Tajo, Anguillara Rampa. Fermate sostitutive: Bagnoli municipio, Anguillara

È possibile consultare i nuovi orari e fermate a questo link.