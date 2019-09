18 giorni di chiusura per l'importante nodo stradale alle porte della città: le strade alternative

Da lunedì 23 settembre a giovedì 10 ottobre la provinciale 55 del Brentella, nel tratto in cui assume il nome di Via Ponterotto (nel territorio del Comune di Villafranca Padovana) sarà completamente interdetta al traffico veicolare.

Le strade alternative

A darne notizia è il Comune di Rubano con un post sulla propria pagina Facebook, indicando le strade alternative: “Chi arriva da Rubano da via Boschetta dunque, giunto alla grande rotatoria di Villaguattera, in prossimità della Trattoria da Ottavo, dovrà o svoltare per Via Mazzini, raggiungendo così Padova transitando per Via Chiesanuova, o alla chiesa di Villaguattera svoltare su via Cavour verso via Ponte Alto a Taggì. Su via Chiesanuova, prima del ponte delle Brentelle, sarà indicata l'interruzione della SP55 per lavori in modo da deviare il traffico veicolare pesante. Da parte del Comune di Villafranca Padovana, ci sono stati tentativi di anticipare l'intervento alla pausa estiva, ma non è stato possibile a causa dei tempi tecnici dettati dalla costruzione, e conseguente collocazione lungo l'argine del Brentella, delle palancole di sostegno della futura pista ciclabile”.