Madonna dei Noli, chiuse al traffico via Emanuele Filiberto e corso del Popolo: le deviazioni

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“Si informa che domenica 8 dicembre dalle ore 09.30 alle ore 13.30, in occasione della cerimonia in onore della Madonna dei Noli che si svolgerà in Piazza Garibaldi a Padova, le vie Emanuele Filiberto e Corso del Popolo saranno interdette al traffico. Pertanto nella suddetta fascia oraria tutte le corse delle linee urbane 10 e 42 effettueranno la seguente deviazione:

Dalla Stazione FS: Ferrovia, deviazione per via Giotto, P. Mazzini, via Petrarca, Ponte Molino, via Dante, Corso Milano e normale percorso di linea in direzione Porta Savonarola.

Da Via Dante: percorso inverso.

Fermate sospese: Corso Garibaldi Giardini dell’Arena, Corso Garibaldi Banca Antonveneta, via Emanuele Filiberto. Fermate sostitutive: via Giotto, Corso Milano angolo via Dante”.