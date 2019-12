Tripla chiusura stradale a Padova: le vie coinvolte e le modifiche temporanee alla viabilità

Per motivi e periodi diversi: tripla chiusura stradale a Padova. Di seguito le vie coinvolte.

Via Paolo Diacono

Per procedere alla sostituzione delle condotte acqua e gas verrà chiusa al traffico via Paolo Diacono (per tratte funzionali all’andamento dei lavori) da lunedì 9 a venerdì 20 dicembre e da giovedì 2 a venerdì 1 gennaio dalle ore 8 alle ore 18.

Via Giovanni Maria Mosca

Per effettuare un intervento di manutenzione sull’impianto di illuminazione pubblica verrà chiusa al traffico via Giovanni Maria Mosca da martedì 10 a giovedì 12 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Giovanni Maria Mosca compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via T. Aspetti o e via N. Pizzolo.

Via Suor Elisabetta Vendramini

Per provvedere alla riparazione di perdite occulte dalla tubazione dell’acquedotto verrà chiusa al traffico via Suor Elisabetta Vendramini (tratto compreso tra via San Giovanni Di Verdara e via G. Dalla Vedova) martedì 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Vengono inoltre disposte l’inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione di via San Giovanni di Verdara, tratto compreso tra via Suor Elisabetta Vendramini e via Beato Pellegrino, con questa direzione di marcia, per il medesimo periodo, con l’impiego di un moviere all’incrocio San Giovanni di Verdara-Beato Pellegrino e l’istituzione temporanea dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti via San Giovanni diVerdara, giunti all’incrocio con via Beato Pellegrino, per il medesimo periodo.