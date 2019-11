Natale a Padova: il "Christmas Market" accende Via Umberto I

Preparatevi a compiere un percorso sensoriale a tema natalizio, durante il quale appagherete occhi, orecchie e palato: organizzato da Confesercenti, Comune di Padova e Explicom con la collaborazione dei commercianti di Via Umberto I, proprio sulla via verrà allestito dal 28 novembre al 15 dicembre dalle 9 alle 20 il Christmas Market che vi farà immergere nell’atmosfera natalizia, fra degustazioni di prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, scenografie da fiaba, luci sfavillanti e molto altro

Christmas Market

Lungo la via del centro storico che abbraccia via Roma e Prato della Valle vi sarà una sorta di villaggio natalizio: oltre ai negozi della strada con le vetrine addobbate, infatti, ventiquattro casette di legno, luci, profumi, sapori, eventi, laboratori creeranno un’atmosfera unica trasformando lo spazio in una passeggiata magica dove poter trovare tante idee regalo degustando specialità tradizionali e tipiche del periodo. Con due appuntamenti da non perdere: domenica 8 e domenica 15 dicembre, dalle 15 alle 19, animazione itinerante per bambini con Babbo Natale e gli Elfi.