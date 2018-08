La città del Santo capitale italiana ed europea della fonetica correttiva del francese

È iniziato lunedì 20 agosto il 4° Stage Internazionale di Perfezionamento in fonetica correttiva organizzato annualmente a Padova dall'Alliance Française di Padova in collaborazione con la Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS di Padova diretta dal Prof. Simone Borile.

La tecnica

Dal 20 al 29 agosto, 26 docenti di francese venuti da tutto il mondo si ritrovano a Padova per affinare la tecnica con cui migliorare la pronuncia dei loro studenti stranieri. Sono formati da esperti di fonetica correttiva, tra cui Magali Boureux, docente di lingua presso la SSML CIELS e formatrice presso l'Alliance Française di Padova, Pietro Intravaia, professore emerito dell'Università di Mons (Belgio) e Michel Billières, professore dell'Università di Toulouse Jean-Jaurès (Francia). Ad accogliere i partecipanti, Simole Borile, Direttore del CIELS che ha istituito e sviluppato numerosi rapporti di alto livello con università straniere, tra cui anche l'Università di Mons.

Borile

"Sono lieto che anche quest’anno l’istituto universitario CIELS sia sede privilegiata e punto di riferimento per il perfezionamento linguistico a livello europeo; una riconferma e un riconoscimento che mi onora ma che premia soprattutto la serietà, la professionalità, e il lavoro costante dei miei collaboratori e docenti", spiega il direttore Simone Borile.

I laboratori

In parallelo, saranno programmati diversi laboratori gratuiti di pronuncia in cui oltre 50 italiani e stranieri di Padova usufruiranno delle competenze dei docenti che, così, perfezioneranno la loro tecnica. A conclusione del periodo di formazione sarà offerto un Recital gratuito di poesie francesi voluto e creato per far (ri)scoprire la bellezza della pronuncia della lingua francese. L'evento, promosso nell’ambito di ArcellaGround Teatro, è aperto a tutta la cittadinanza. Si svolgerà presso il patronato della chiesa di Sant’Antonio dell'Arcella mercoledì 29 agosto alle ore 21:00.