La rivoluzione del grande schermo: arriva “The Space Pass” per gli ingressi illimitati al cinema

Accesso a tutti gli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, per tutto l’anno, con un solo abbonamento: l’hanno già ribattezzata “la rivoluzione del grande schermo”. Ed è sbarcata anche a Padova: l’offerta lanciata da The Space Cinema (multisala presente anche a Limena) si chiama “The Space Pass”, una card che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei 36 cinema che il circuito conta in Italia.

L’offerta

Uno dei punti di forza dell’iniziativa è il prezzo: 15,90 euro al mese. La quota mensile consente la visione di qualsiasi contenuto, come avviene già in altri Paesi: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio. The Space Cinema è l’unico circuito in Italia a proporre questa nuova formula, che ricalca i modelli offerti da brand e piattaforme streaming di musica, film e serie tv. Una soluzione per dare maggiore libertà di fruizione agli utenti e agli appassionati del grande schermo. Con questa offerta, che include tutti i film in 3D e la programmazione Extra (documentari, concerti, eventi speciali), il brand punta infatti a fornire agli spettatori un servizio migliore, rivoluzionando il modo di concepire l’esperienza della sala cinematografica, rendendola più accessibile e, dunque, più piacevole. Tra gli ulteriori vantaggi, inoltre, la possibilità di richiedere la poltrona Vip e il servizio clienti dedicato. La tessera è nominale e attivabile online sul sito www.thespacecinema.it. Va sottoscritta per almeno 12 mesi e può essere rinnovata alla scadenza. Inoltre, richiedendo The Space Pass entro il 31 agosto, gli abbonati avranno diritto a due mesi gratuiti.