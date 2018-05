Ciokkolatte porta Padova al festival delle granite siciliane con un gusto "a effetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche Padova sarà rappresentata a "Nivarata - Festival internazionale della granita siciliana" che si svolge dal 25 al 27 maggio ad Acireale, in provincia di Catania.

La novità in gara

La gelateria Ciokkolatte - Il gelato che meriti, sarà presente con Guido Zandonà per presentare un gusto che vuole essere un esperimento sociologico e cognitivo-percettivo: il maestro gelatiere ha creato un nuovo gusto, “Nascondino di Ciokkolatte”, che nasconde dietro a un naturale colore fuxia - ottenuto dal succo di barbabietola rossa - una granita al lime e cocco. Con questa particolare proposta la gelateria padovana vuole dimostrare come spesso il consumatore può essere tratto in inganno dal colore, non riuscendo a identificare gusti anche molto caratterizzati, come in questo caso cocco e lime.

