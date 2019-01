Nuove attrezzature mediche al presidio Cisom del Santo in memoria del piccolo Gian Franco

In segno di ringraziamento nei confronti della onlus Gian Franco Lupo "Un sorriso alla vita" di Matera, il Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta) apporrà una targa commemorativa all'interno del presidio medico, arricchito dalle nuove attrezzature mediche.

L'associazione

É una delle tante iniziative sostenute dalla onlus nata per ricordare il piccolo Gian Franco Lupo, morto a soli dieci anni per una leucemia, che dal 2005 è impegnata in attività solidali. Tra queste spiccano la donazione di attrezzature e materiali ambulatoriali e il sostegno alla ricerca scientifica. In oltre tredici anni di attività infatti, l’associazione ha effettuato donazioni per oltre un milione di euro distribuiti tra finanziamenti alla ricerca, strumentazioni per le strutture sanitarie regionali e nazionali, iniziative di solidarietà.

Gli strumenti

Colpito dalla professionalità e dalla passione dei volontari, il presidente Michele Lupo, papà di Gian Franco, ha deciso con il direttivo della onlus di donare un elettrocardiografo, un monitor multiparametrico, un lettino da visita ed un kit di pronto soccorso. Attrezzature del valore di alcune migliaia di euro, che saranno usate nell’ambulatorio del presidio attivo tutte le domeniche e durante le festività antoniane all’interno della basilica di Sant’Antonio, nel chiostro del Beato Luca.

Memoria e sguardo al futuro

Strumenti di cui Cisom aveva bisogno da tempo e proprio confrontandosi con la onlus materana è nata la decisione di rendere il prezioso omaggio. «Un dono davvero significativo» ringrazia il responsabile Cisom, Maurizio Sinigaglia «siamo grati e commossi. Questa donazione ci ricorda che ciascuno nel proprio ambito può fare molto per aiutare gli altri, e nel contempo ribadisce quanto sia importante e consolatorio custodire la memoria di chi non c’è più nel nome della solidarietà e della vicinanza al prossimo seguendo l’esempio di Sant’Antonio. Siamo davvero onorati di poter ricordare, nelle consuete attività di assistenza, la memoria del piccolo Gian Franco».

L'inaugurazione

La cerimonia di consegna, con la benedizione delle attrezzature, si svolgerà il 2 febbraio alle 16.45, al termine della messa, nella sala dello Studio teologico del Santo alla presenza di una delegazione dell'associazione, del direttivo e dei volontari del Cisom gruppo di Padova e Rovigo, del rettore della basilica di Sant’Antonio padre Oliviero Svanera e del vice rettore padre Giorgio Laggioni. Con l’occasione, verrà apposta e inaugurata nell’ambulatorio del Cisom una targa dedicata alla memoria del piccolo Gian Franco.