Torna la piazza delle grandi idee: Civitas in fiera a Padova venerdì 8 e sabato 9 giugno

Mancava da 6 anni. Ma ora è rinato: torna Civitas, il Salone del Terzo Settore e dell’Economia sociale e civile, mostra convegno della solidarietà, dell’economia sociale e civile in Italia.

Sia salone espositivo che momento di incontro

Torna quale frutto e antenna di un tempo nuovo, di una sensibilità “liquida” che supera i confini e contamina le esperienza. Dal 1996 al 2012 è stato un appuntamento unico che si è distinto per la peculiarità di essere insieme salone espositivo, momento di incontro e di confronto culturale. Venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 Civitas torna alla Fiera di Padova per mettere in rete esperienze, conoscenze acquisite e percorsi positivi per uno sviluppo sociale, economico e politico che vada nella direzione dell’etica, della sostenibilità, della solidarietà, dell’equità. Civitas, infatti, rappresenta un evento unico che si distingue per la peculiarità di essere insieme salone espositivo e momento di incontro e confronto culturale e dopo cinque anni di pausa riprende il cammino e si propone quale base di partenza per favorire un dibattito costruttivo, un confronto serio e una progettazione efficace.

“Piazza delle grandi idee”

Populus SCS e Padovafiere ripropongono questa piazza delle grandi idee per il bene comune come appuntamento voluto e sostenuto dai protagonisti della variegata galassia del non profit e non solo: nata per rispondere all’esigenza di un momento di forte visibilità, di progettazione, di confronto e di messa in rete, Civitas oggi si propone di ripromuovere l’incontro dei cittadini con tutti gli attori del territorio: società civile, istruzioni e imprese virtuose anche al di fuori della tradizionale definizione di Terzo settore. La manifestazione sarà preziosa occasione di incontro e confronto fra mondo del profit e del non profit, fra istituzioni e reti sociali, oltre che proporsi come tavolo di concertazione tra potenzialità e competenze orientate ad accrescere la responsabilità etica dei cittadini e delle imprese.

I grandi temi

Per questo Civitas vuole strutturare e creare sinergia fra le nascenti esperienze di economia sociale e civile, nonché promuovere l’educazione sociale sul territorio, realizzando attività di coordinamento e di accompagnamento a favore di realtà locali, mediante eventi in rete su tutto il territorio nazionale. Riforma del Terzo settore, welfare, sanità, economia sociale ed economia circolare saranno alcuni dei grandi temi indagati dai protagonisti di oggi a Civitas che, accogliendo e superando la tradizione, sarà luogo di incontro di operatori, visitatori, istituzioni, personalità del mondo economico, politico e sociale. Civitas è stata e tornerà ad essere piazza d’incontro non solo per il Terzo settore ma anche per le imprese e le realtà profit che praticano scelte etiche e adottano strumenti di responsabilità e di alto impatto sociale.

Il programma