Prima in Italia, 67esima al mondo: boom per la facoltà di Psicologia dell'Università di Padova

Sono stati svelati i risultati della classifica delle migliori università al mondo per l’area scientifica di Psicologia, elaborata dall’agenzia di ranking inglese Times Higher Education (THE), una delle più prestigiose a livello internazionale. In questa speciale classifica l’Università di Padova migliora di circa 50 posizioni rispetto alla precedente edizione, entrando per la prima volta in assoluto - rispetto anche a tutti gli ambiti disciplinari considerati - tra le Top100 università mondiali e, nello specifico, al 67° posto.

Questo risultato si inserisce in uno sforzo corale da parte dell’Università che, negli ultimi anni, ha visto migliorare progressivamente il suo posizionamento nei ranking di THE sia a livello complessivo che di singoli ambiti disciplinari, grazie a investimenti continui nel campo della ricerca, della didattica e dell’internazionalizzazione. Sempre secondo il ranking THE, l'Università di Padova è il miglior ateneo in Italia in cui studiare Psicologia.

Esulta il rettore Rosario Rizzuto: «Un risultato molto importante, a suo modo storico. Per la prima volta entriamo tra i primi 100 atenei al mondo nei ranking del Times Higher Education in una disciplina, psicologia, che proprio nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 100 anni di storia. Era il maggio del 1919 quando Vittorio Benussi tenne la prima lezione accademica, da allora è iniziato un percorso di crescita che ha visto la psicologia padovana affermarsi a livello nazionale e internazionale. Il risultato ottenuto si inserisce in uno sforzo corale del nostro Ateneo che ha visto, negli ultimi anni, migliorare progressivamente il posizionamento nei ranking di THE, a livello complessivo come nei singoli ambiti disciplinari. Gli investimenti in ricerca, didattica e internazionalizzazione, ambiti sui quali poniamo la massima attenzione, danno i loro frutti».