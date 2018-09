Università di Padova, si vola: guadagnate 150 posizioni nella classifica dei migliori atenei mondiali

Un'autentica escalation: la classifica dei migliori atenei su scala globale, elaborata dall’agenzia di ranking "Times Higher Education" e considerata una delle più prestigiose a livello internazionale, vede l’Università di Padova guadagnare ben 150 posizioni, mentre nel "THE Teaching" (nuovo ranking uscito quest'estate e riguardante la didattica e i servizi agli studenti) l’Università di Padova si era classificata fra i dieci migliori atenei europei.

Quarta università italiana

Rispetto alla precedente edizione, l’ateneo patavino si colloca tra i primi 250 al mondo guadagnando circa 150 posizioni nel ranking globale: un risultato che si riflette anche sulla graduatoria nazionale, che vede Padova salire dalla decima alla quarta posizione. Rispetto allo scorso anno, l’Università di Padova migliora il proprio punteggio su tutte e cinque le dimensioni indagate da "THE" per l’elaborazione del proprio ranking: didattica, ricerca, citazioni, proventi da imprese e internazionalizzazione. Si conferma, in particolare, l’eccellenza internazionale con riferimento alla qualità della produzione scientifica - il parametro “citazioni” ha fatto registrare il punteggio più alto (83.7 su 100) - ed evidenzia miglioramenti significativi anche nell’area didattica, avanzando nello specifico indicatore di circa 200 posizioni.

"Si può fare ancora meglio"

Il Rettore Rosario Rizzuto è a dir poco soddisfatto: "Essere entrati nelle migliori 250 università al mondo nella classifica di Times, dopo aver recentemente ottenuto lo stesso risultato anche nel ranking "QS", conferma la bontà delle azioni messe in campo dall’Ateneo per migliorare le proprie attività sul versante della ricerca, della didattica e della terza missione. Risultati che non sono punti di arrivo, ma ci spronano a fare ancora meglio per essere sempre più competitivi in chiave nazionale e internazionale".