La migliore d'Italia, e in crescita a livello mondiale: risultato storico per l'Università di Padova

È stata resa pubblica l’edizione 2020 del Best Global Universities ranking stilato dalla testata americana "US News & World Report" e arrivato quest’anno alla sua sesta edizione. Sulla base di 13 diversi indicatori attraverso cui sono state analizzate le performance di ogni ateneo relativamente a ricerca e reputazione acquisita a livello locale e globale, la classifica ha preso in esame 1.500 università in 81 diversi paesi nel mondo. E per l'Università di Padova arriva un nuovo risultato storico.

La classifica generale

L’Ateneo di Padova, collocatosi in 116esima posizione nella classifica generale, si conferma al primo posto tra le università italiane a pari merito con l’Università di Bologna. Anche nella valutazione dell’Ateneo patavino sono stati considerati 30 diversi indicatori tra cui il numero di libri e pubblicazioni realizzate, citazioni, conferenze, collaborazioni internazionali e molti altri ancora. Nella classifica delle singole materie, tra le 26 prese in esame, Padova ottiene il risultato migliore tra gli atenei italiani in ingegneria elettrica ed elettronica, biologia molecolare e genetica, scienza delle piante e degli animali, psichiatria e psicologia, scienze dello spazio. Sul podio della classifica globale del Best Global Universities ranking, tre università americane: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology e Stanford University. Al primo posto tra gli atenei europei, invece, l’Università inglese di Oxford. A questo link è possibile vedere i singoli posizionamenti dell'Università di Padova.