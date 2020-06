Due classifiche, uno splendido risultato: Università di Padova sempre più tra le migliori al mondo

«Una crescita continua, che certifica il prestigio dell’Università di Padova anche a livello internazionale. Fa molto piacere notare il risultato relativo alla reputazione accademica, dove siamo a ridosso dei migliori cento atenei mondiali. Uno stimolo per continuare a lavorare con passione ed efficacia, un riconoscimento ulteriore per l’eccellente attività di tutta la comunità accademica». “Esulta” Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università degli Studi di Padova, per l'eccezionale doppio risultato conseguito dall'ateneo patavino in due distinte classifiche sulle migliori università al mondo.

Centre for World University Rankings

Andiamo in ordine cronologico, partendo dalla classifica mondiale delle università stilata questa settimana dal Cwur - Centre for World University Rankings, che ha preso in esame ben 20mila atenei: l'Università di Padova si piazza in 164ma posizione, seconda in Italia dopo La Sapienza di Roma (114ma a livello mondiale). L'ottimo risultato è dovuto, per ben il 40% del punteggio, alla qualità della ricerca: questo indicatore tiene conto del numero complessivo di pubblicazioni, degli articoli presenti nelle riviste internazionali, e delle citazioni ottenute.

Qs

Sono invece usciti mercoledì 10 giugno i risultati della classifica delle migliori università al mondo elaborata dall’agenzia di ranking QS, fra le più prestigiose e riconosciute a livello internazionale: rispetto alla precedente edizione, l’Università di Padova migliora di altre 18 posizioni dopo le 15 recuperate lo scorso anno, posizionandosi al 216esimo posto su scala globale e in quarta posizione a livello nazionale. Con quella appena pubblicata, sono quattro le edizioni consecutive del ranking in cui l’Ateneo Patavino migliora il proprio posizionamento, entrando per la prima volta tra il top 20% degli atenei in classifica.

Ranking

L’agenzia QS elabora il proprio ranking, in cui rientrano le migliori 1.000 tra le oltre 18.000 università nel mondo, sulla base di 6 macro-indicatori:

la reputazione accademica, che valuta il riconoscimento di un ateneo nella comunità scientifica internazionale;

la reputazione presso i datori di lavoro, che considera la qualità dei laureati usciti dalle varie università;

le citazioni che misurano l’impatto della produzione scientifica;

il rapporto docenti-studenti come misura della qualità della didattica;

il grado di internazionalizzazione del corpo docente;

il grado di internazionalizzazione degli studenti.

Per l’Università di Padova, gli indicatori che fanno registrare i migliori punteggi sono quelli riferiti alla reputazione accademica e alle citazioni. Commenta Giulio Vidotto, coordinatore della Commissione Ranking: «In questo senso è interessante osservare come l’Ateneo stia consolidando il proprio prestigio scientifico grazie a un’attività di ricerca di eccellenza, attestata dagli indici bibliometrici delle pubblicazioni, ma anche sempre più riconosciuta dalla comunità accademica internazionale».