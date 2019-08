Al top in Italia e nel mondo: Università di Padova al 160esimo posto su 20mila atenei valutati

Un doppio risultato di cui andare davvero fieri: nella nuova edizione della classifica del Center for World University Rankings - Cwur 2019/2020, l’Ateneo di Padova si colloca al secondo posto in Italia (dopo l’Università di Roma La Sapienza) e al 160esimo nel mondo.

La classifica

Sulla base di specifiche caratteristiche, il Cwur ha valutato quest’anno circa 20mila atenei a livello globale e, tra questi, ha individuato le migliori 2mila università: di queste, 66 sono italiane. Al primo posto della classifica internazionale si colloca l’Università di l’Harvard, al secondo troviamo il Massachusetts Institute of Technology mentre al terzo, la Stanford University. La classifica stilata dal Cwur prende in esame alcuni parametri definiti relativi alla didattica, la docenza e la ricerca: quality of education (punteggio calcolato sulla base del numero di ex-alunni che hanno vinto importanti premi e medaglie a livello internazionale rispetto alla dimensione dell'università, 25%); alumni employment (punteggio calcolato sulla base del numero di ex studentesse e studenti che hanno ricoperto posizioni di Ceo nelle migliori aziende del mondo, 25%); quality of faculty (punteggio calcolato sulla base del numero di docenti che hanno vinto importanti premi e medaglie internazionali, 10%); research performance. Per quest'ultimo parametro sono stati presi in considerazione i punteggi derivati da: research output (punteggio calcolato sulla base del numero totale di articoli di ricerca, 10%); high-quality publications (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste di alto livello, 10%), influence (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste altamente influenti, 10%), citations (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca “higly-cited”, 10%).