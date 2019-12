Qualità della vita Sole 24 Ore, Padova sale al 23esimo posto: è il miglior risultato dal 2007

Milano ancora prima, seguita a ruota da Bolzano. Sul gradino più basso del podio sale Trento, che scalza così Aosta. Ma il dato che più ci interessa è un altro. E riguarda Padova: grazie alle dieci posizioni guadagnate, infatti, la città del Santo e tutta la provincia si classificano al 23esimo posto nella classifica della qualità della vita 2019 stilata come ogni anno da "Il Sole 24 Ore".

La classifica generale

Sono 532,24 i punti "conquistati" da Padova contro i 587,56 della vincitrice Milano. Un punteggio che vale il miglior piazzamento dal 2007, ma in Veneto c'è chi fa decisamente meglio: Verona, Treviso e Venezia guadagnano rispettivamente il settimo, l'ottavo e il nono posto, mentre Vicenza è undicesima. Sei le macro-aree tematiche (a loro volta suddivise in 90 indicatori) utilizzate per le valutazioni del benessere delle città.

Le aree tematiche

44esima nella categoria "Ricchezza e consumi", Padova perde 6 posizioni in "Ambiente e servizi" (47esima) e 5 in "Giustizia e sicurezza", classificandosi solo al 56esimo posto. Va meglio nelle aree tematiche "Demografia e società" e "Affari e lavoro", dove si piazza rispettivamente 21esima e 22esima, con tanto di guadagno di cinque posizioni in "Cultura e tempo libero" classificandosi 37esima.