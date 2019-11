Un bel balzo in avanti: 11esimo posto per Padova nella classifica sulla qualità della vita

A un passo dalla top ten. Ed è davvero un risultato “storico”: undicesimo posto per Padova e la sua provincia nella classifica sulla qualità della vita stilata come ogni anno da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

La classifica

Un bel balzo in avanti per la città del Santo e tutto il territorio padovano, che nel 2017 e nel 2018 occupavano rispettivamente la 34esima e la 25esima posizione. In testa alla graduatoria c'è Trento, seguita a ruota da Pordenone e Sondrio: da segnalare il quinto posto di Belluno e il settimo di Treviso, mentre Bolzano scende dal secondo al decimo posto.

Padova

Tra le varie voci spicca il quinto posto tanto nella sezione "Affari & Lavoro" quanto in quella "Ambiente" (nonostante l'ultima posizione in coabitazione con Cremona nella classifica della concentrazione media annua di Pm10 bilanciata però dalla "medaglia d'oro" per la densità di piste ciclabili nei capoluoghi con 181,67 km ogni 100 chilometri quadrati). Alla voce "Reati e Sicurezza", invece, la provincia di Padova occupa solo il 51esimo posto - causa sestultima posizione in quanto a reati connessi al traffico di stupefacenti per 100mila abitanti e 90esima posizione per quanto concerne scippi e borseggi ogni 100mila abitanti - mentre sale in 36esima piazza nella sezione "Sicurezza Sociale". Dodicesimo posto alla voce "Istruzione e Formazione", trentesimo in "Popolazione" e 33esimo per il "Sistema Salute". Preoccupante 76esimo posto nella sezione "Tempo Libero", a cui fa da contraltare la 26esima posizione alla voce "Tenore di vita" (con la provincia di Padova unica del Veneto nella prima fascia).