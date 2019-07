Tutti arruolabili per ripulire il quartiere: è tempo di "Clean up di comunità" all'Arcella

All’Arcella martedì 30 luglio sarà all’insegna della pulizia e della cura della città. Alle ore 18.30, infatti, è prevista una passeggiata di "Clean up di comunità” nelle vie del quartiere, accompagnata da una performance musicale dal vivo de "La Premiata Agenzia Sviaggi". Tutti i residenti del quartiere sono invitati: il ritrovo è previsto per le 18.30 presso la sede della Cooperativa Sociale "Il Sestante", in via S. dall’Arzere 18/A. L’evento si concluderà con un aperitivo presso il Festival "Arcella Bella" nel Parco Milkovich.

Il progetto

Anche AcegasApsAmga aderisce all’iniziativa fornendo ai volontari materiali e attrezzature utili alla raccolta come pinze di ferro, guanti e sacchi. L’iniziativa di “Clean up di comunità” si inserisce all’interno del progetto "Fuori tutti: strade, piazze, vuoti urbani per tessere nuove trame di comunità", realizzato con il contributo del Comune di Padova nell'ambito del Progetto "La Città delle Idee". Il progetto nasce dall'incontro di diverse realtà che si sono impegnate, ciascuna per le proprie idee e competenze, alla sua realizzazione: Le Mille e una Arcella, Cooperativa Il Sestante Onlus, Arcellaground, Collettivo Pictor, Teatro Invisibile, Collettivo La Premiata Agenzia Sviaggi, La Murga di Padova e altre collaborazioni come Collettivo Sportivo San Precario, Limerick, The Monkeys Lab. Il progetto “Fuori tutti” ha l’obiettivo, attraverso passeggiate di quartiere e momenti conviviali inclusivi e partecipativi, di consolidare un'immagine identitaria dell'Arcella utilizzando linguaggi universali quali l'arte, la musica, la fotografia e lo sport.