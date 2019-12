Clio all'ombra del Santo: apre a Padova il temporary store della celebre make-up artist

Un annuncio che ha fatto impazzire i suoi fan all'ombra del Santo, parte di un "esercito" di oltre 5 milioni di follower tra Facebook e Instagram: apre in via Stefano Breda (laterale di piazza della Frutta) a Padova da venerdì 6 a lunedì 30 dicembre il temporary store di Clio, celebre make-up artist italiana.

ClioPopUp

A darne notizia è la stessa Clio: "Il quarto ClioPopUp del 2019 aprirà a… Padova! Dopo aver fatto tappa a Napoli, Firenze e Milano siamo atterrati nella mia regione del cuore, il mio amato Veneto, dove sono nata e dove ho passato gli anni dell’infanzia immersa nei magici colori della natura delle Dolomiti. A Padova abbiamo creato per voi un prezioso angolo rosa-corallo incastonato proprio nel cuore pulsante della città, a fianco del leggendario Palazzo Della Ragione e a pochi passi dalla favolosa Piazza Della Frutta, trovate il ClioPopUp in Via Stefano Breda, 17, in una zona ricca di storia e scorci mozzafiato". Al ClioPopUp di Padova troverete tutti i prodotti a marchio ClioMakeUp e in anteprima esclusiva ci saranno due nuovissimi rossetti liquidi, vi aspettiamo in tantissime/i per scoprirli insieme!". E infatti la stessa Clio sarò presente proprio venerdì 6 dicembre dalle ore 16 alle ore 19.30 per l'inaugurazione ufficiale del temporary store.