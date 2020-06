Coldiretti: «Bene la pioggia, ma non basta»

La pioggia caduta giovedì 4 giugno, mediamente tra i 40 e i 50 millimetri, ha portato un po’ di sollievo all’agricoltura della Bassa Padovana da mesi alle prese con la prolungata siccità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siccità

«La quantità d’acqua caduta, senza provocare danni, - spiegano i tecnici di Coldiretti Padova – equivale ad un turno di irrigazione, che ha salvato le coltivazioni dallo stress idrico permette agli agricoltori di affrontare i prossimi 8-10 giorni con maggiore tranquillità. Naturalmente se questo episodio rimarrà isolato e non vi saranno altre precipitazioni l’emergenza è destinata a ripresentarsi a breve, anche perché vi sarà un sensibile aumento delle temperature che aumenterà il fabbisogno d’acqua. Servono altri giorni di pioggia anche per ricaricare le falde e per alzare il livello dei fiumi, così come ulteriori perturbazioni nella fascia pedemontana e prealpina sono necessarie per alimentare i bacini che costituiranno le scorte d’acqua per l’estate. Intanto di questa pioggia ne beneficia il mais, giusto nel periodo di levata, e il frumento che aumenterà speso specifico e qualità. Bene anche per tutte le altre coltivazioni nel pieno della stagione. Le previsioni annunciano altre piogge: ci auguriamo che arrivino senza portare con sé grandine o vento forte».