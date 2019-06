Coldiretti: merenda a chilometro "0" per duemila ragazzi delle scuole

Una merenda sana e a “km zero” per oltre duemila ragazzi delle elementari allo storico Stadio Appiani di Padova, frutta fresca e yogurt dalla nostra agricoltura in occasione della festa “Scuola e Sport”, nella mattinata di venerdì 31 maggio, con il Coni di Padova. E’ la festa finale dell’attività provinciale per le scuole primarie della provincia di Padova, un progetto che ha coinvolto migliaia di ragazzi e che si conclude con la diciassettesima edizione dell’evento promosso nel fine settimana dal Coni di Padova. Primo appuntamento questa mattina allo Stadio Appiani con i duemila ragazzi delle elementari, arrivati da ogni parte della provincia per condividere una giornata a tutto sport e accolti dal presidente provinciale del Coni Fiorenzo Zanella.

Le attività

Coldiretti Padova ha partecipato attivamente all’evento con la “merenda a km 0”, all’insegna di un’alimentazione sana e attenta alla qualità e all’origine dei prodotti. L’attività sportiva è ancora più efficace e salutare, ricorda Coldiretti Padova, se abbinata ad una corretta alimentazione, a partire da una merenda a base di frutta fresca soprattutto, ma anche di pane e marmellata senza zuccheri aggiunti, yogurt, frullati, centrifughe. Ecco allora la proposta degli agricoltori di Coldiretti che hanno portato ai ragazzi ospiti del Coni i prodotti freschi e di stagione del territorio. Un’occasione preziosa per conoscere e gustare il meglio dell’agricoltura padovana è stata domenica 2 giugno in Prato della Valle, sempre con il Coni, per “Tutto sport in Prato”, in occasione della XVI Giornata dello Sport. Una selezione di aziende di Campagna Amica Padova ha allestito il mercato della freschezza con tante proposte che spaziano tra le tipicità padovane. Per i bambini non mancheranno la merenda e gli assaggi a base dei prodotti firmati dagli agricoltori.