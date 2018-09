Quando innovazione fa rima con agricoltura: al Bo la consegna degli Oscar 'green' di Coldiretti Veneto

In quali province si nascondono i finalisti veneti dell’Oscar Green di Coldiretti? Bisogna attendere lunedi 10 settembre per saperlo: dalle ore 9.30 al Palazzo del Bo di Padova si terrà la cerimonia regionale dell’assegnazione dei premi per l’innovazione in agricoltura.

Candidati e categorie

Quasi un centinaio i candidati e oltre trecento i 'tifosi' che assisteranno all’evento. L’appuntamento con i progetti d’avanguardia promosso dagli under 30 di Coldiretti è giunto alla 12esima edizione e suddivide i partecipanti in sei sezioni: Campagna Amica, Creatività, Fare Rete, Impresa 3.Terra, Noi per il Sociale, Sostenibilità. I concorrenti si sono iscritti on line durante l’estate e hanno scelto di classificarsi in base alle caratteristiche della azienda che conducono evidenziando peculiarità come fantasia, capacità comunicativa, originalità, impatto ambientale, aspetti solidali, reddittività e rapporti commerciali. Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto, sottolinea: “Molte le storie da conoscere, cambi di vita e rinunce a sicure carriere professionali. Il primario grazie alle nuove generazioni brilla per la tecnologia e l’innesto col digitale e conserva il rispetto della tradizione. Siamo di fronte ad un’iniezione di speranza oltre che di grande professionalità per il sistema economico e il patrimonio agroalimentare”.

La cerimonia

Nell’aula magna Galileo Galilei saranno proclamati i sei vincitori, uno per categoria, oltre ai finalisti che parteciperanno alla cerimonia nazionale insieme ai colleghi di tutta Italia. A rendere istituzionale l’evento la presenza di Rosario Rizzuto Magnifico Rettore dell’Università di Padova, di Carmelo Troccoli Direttore Generale Fondazione Campagna Amica, di Franco Manzato Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, Giuseppe Pan Assessore all’Agricoltura, Pietro Piccioni e Daniele Salvagno rispettivamente Direttore e Presidente di Coldiretti Veneto con Alex Vantini Delegato di Giovani Impresa. In apertura dei lavori Luciano Gamberini Direttore del Centro Ricerche HiT Human Inspired Technology dell’Università di Padova terrà una lectio magistralis.